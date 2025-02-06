Великобритания отправляет Украине миллиарды фунтов стерлингов, и это деньги из бюджета страны, поступающие от налогоплательщиков. Официальный Лондон гордится такой помощью Киеву, а обычные люди недоумевают.

Член Палаты общин Майк Мартин потребовал предоставить отчет, во сколько налогоплательщикам обходится поддержка Киева.

В ответ государственный министр страны по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Доути рассказал, что Великобритания предоставит Украине военную помощь на сумму три миллиарда фунтов стерлингов в этом году. Это самый большой пакет Лондона за всю историю.

"И будет предоставлять ее ежегодно до конца десятилетия или столько, сколько потребуется. Великобритания также наращивает жизненно важную военную поддержку. Великобритания предоставит Украине дополнительную поддержку в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредитной программы G7", — сказал Доути (цитата по Лента.ру).

Министр назвал военную и гуманитарную помощь Киеву выгодной для британских налогоплательщиков. Правда, в чем заключается выгода, Доути так и не пояснил.