"Горя и скорби нет": что на самом деле чувствует Седокова после смерти Тиммы

Баскетболист Янис Тимма скончался в ночь, когда его бывшая жена Анна Седокова праздновала день рождения. Спортсмен оставил предсмертное послание, в котором просил связаться с певицей.

Седокова была настолько шокирована произошедшим, что попала в клинику — у певицы произошел нервный срыв. Артистка молчала больше месяца, но в итоге решила записать видеообращение, в котором рассказала о своей боли.

Анна отметила, что проживает сейчас самый сложный период в жизни. По словам исполнительницы, у нее нет сил, но она пытается пробовать жить дальше.

Видео Седоковой изучил эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко. Профайлер не увидел признаков лжи в том, что говорит Анна, но и сигналов о том, что она испытала большое горе тоже не нашел.

"Единственная фраза, связанная с тяжелыми переживаниями — то, что у нее сейчас тяжелый период в жизни. И в этом я не вижу, что она врет. Действительно, тяжелый период. И поза, и жесты, и интонация голоса, и оговорка — все об этом говорит, но я думаю, что какого-то горя и скорби нет. На лице это не проявляется", — рассказал специалист.

Эксперт обратил внимание, что в своей речи Седокова избегает любого упоминания Тиммы и самой трагедии. По мнению профайлера, такое поведение объясняется тем, что певица испытывает сильные и неприятные эмоции, пишет "Радио 1".