Расследование теракта в "Крокусе" завершено

Завершено расследование уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

По его словам, сейчас с материалами дела знакомятся потерпевшие.

"Их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро", - сказал Власов агентству ТАСС.

В свою очередь, РИА Новости пишет, что адвокаты обвиняемых ожидают поступления дела в суд для рассмотрения по существу в конце марта.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. Погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 12 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.