Проблемы с сердцем, слухом и суставами: больной раком Светлане Мастерковой стало хуже

Злокачественную опухоль мозга у Светланы Мастерковой выявили минувшим летом. Олимпийская чемпионка перенесла операцию, но ей становится хуже.

На днях Мастеркову госпитализировали. После нового обследования медики установили, что онкологическое заболевание стало агрессивнее. У спортсменки начались серьезные проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами.

Врачи ввели чемпионке внутривенно противоопухолевые препараты и в удовлетворительном состоянии отпустили домой. Она продолжит наблюдаться у онколога.

Напомним, прошлым летом Мастеркова заметила, что после физических нагрузок или стресса ей становится плохо — чемпионка теряла речь. Это заставило Светлану обратиться к медикам. Тогда спортсменку прооперировали и удалили опухоль. После чего она прошла несколько курсов химиотерапии, пишет Mash.