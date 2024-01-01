"Застрял во Франции": дело Дурова дойдет до суда не ранее чем через год

Сооснователя Telegram Павла Дурова задержали во Франции в августе прошлого года. Но его дело до сих пор не передано в суд, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Как рассказала представитель прокуратуры Мейлис де Рек, ждать суда Дурову еще год или даже больше. Пока слишком рано обсуждать какие-либо детали потенциального мирового соглашения главы Telegram с властями Франции. Дуров "застрял во Франции" на долгие месяцы.

Напомним, что Павел Дуров был задержан у трапа самолета в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года, но вскоре главу Telegram отпустили под залог в размере 5 миллионов евро. При этом первый после задержания допрос Дурова провели только 6 декабря 2024 года. Тогда Павел отказался комментировать журналистам ход судебного разбирательства, но заявил, что верит во французское правосудие.

Сооснователю Telegram запрещено покидать Францию. Бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы, пишет портал Wired.