Замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь разваливается на глазах

Примадонна российской эстрады сбежала из страны, бросив свой особняк на чужих людей. Замок, который Алла Борисовна любила всей душой, без хозяйки разваливается на глазах.

Сама Пугачева сейчас находится с детьми на Кипре, а ее признанный иноагентом муж Максим Галкин мотается по миру с гастролями. На февраль у юмориста запланирован большой тур по Европе. В Россию звездное семейство не наведывалось давно.

Из-за отсутствия владельцев и должного ухода замок в деревне Грязь находится в плачевном состоянии. Имение певицы покрывается ржавчиной и плесенью. Кирпичная кладка на крыше и трубах начала отваливаться. Особняк выглядит заброшенным. И это при том, что на содержание замка Примадонна выделяет из семейного бюджета 500 тысяч рублей в месяц, и помощники артистки действительно наведываются в Грязь. Но, видимо, они не в силах спасти замок, пишет SHOT.

Отметим, что уже пару лет то и дело появляется информация, что Пугачева продает свой особняк. Якобы Алла Борисовна просит за замок 1 миллиард рублей. Но желающих купить легендарное имение нет.