"Бред какой-то": Мастеркова возмутилась слухам о госпитализации с раком

Светлана Мастеркова отреагировала на сообщения о якобы своей госпитализации из-за рака мозга. По ее словам, это не соответствует действительности.

"Бред какой-то. Нет слов просто", - заявила двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 и 1500 м в своем Telegram-канале.

Она попросила своих почитателей не переживать. Мастеркова рассказала, что вчера была на дне рождения, где "гуляла и ела мороженое", а сегодня находится дома.

Публикации в СМИ вызвали у нее недоумение. По словам спортсменки, она "спокойный человек и никого не раздражает".

"Я не знаю кто это делает, для чего это?" - возмутилась олимпийская чемпионка.

Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что Светлана Мастеркова была госпитализирована с агрессивной формой злокачественной опухоли мозга. Сообщалось, что ей ввели в больнице специальные препараты, после чего отпустили домой.