Подруга Меган Маркл случайно слила новое фото Арчи и Лилибет

Герцог и герцогиня Сассекские сразу после рождения первого ребенка приняли решение, что жизнь их детей будет спрятана от посторонних глаз. Так родители хотели защитить малышей от потенциальных угроз.

Но то и дело в Сеть просачиваются фото наследников королевской четы. И чаще всего в утечках виноваты сами Гарри и Меган. Так произошло и в этот раз.

Перед Рождеством супруги разослали друзьям и родственникам открытки, при чем карточек было две — одна официальная, а вторая секретная, только для самых близких. На первой дети пары сняты со спины, а на второй — широко улыбались в камеру. Герцог и герцогиня предупредили, что второй снимок ни в коем случае не должен попасть в СМИ.

Но открытка все-таки оказалась на страницах глянца. Подруга Меган Глория Стайнем недавно дала интервью журналу Architectural Digest. Для материала женщину фотографировали в ее роскошном особняке. Уже после публикации статьи выяснилось, что на журнальном столике стоит та сама секретная карточка с Лилибет и Арчи.

На снимке счастливое семейство лежит на земле, а кадр сделан сверху. Лица наследников Сассекских видно без труда. Трехлетняя Лилибет широко улыбается, а Арчи проводит рукой по лицу Меган, пишет Daily Mail.