В Приморском центре реабилитации диких животных выхаживают тигренка

В Приморском центре реабилитации диких животных выхаживают нового питомца. Этой ночью к специалистам доставили истощенного и обезвоженного тигренка, которого отловили в одном из поселков. Животное в тяжелом состоянии и нуждается в медицинской помощи. У него взяли все необходимые анализы и поместили в карантинный вольер. Какие прогнозы дают ветеринары?

Хищник в сетке. Маленькую особь амурского тигра отловили сотрудники Охотнадзора. Тигр ходил рядом с домами, и даже не боялся света автомобильных фар. Как выяснилось, полосатый котенок остался один, без мамы.

Тигрицу доставили в центр реабилитации. Это оказалась самка в возрасте всего от трех до пяти месяцев. В крайне истощенном состоянии.

"Пока будет содержаться в карантинном блоке, он истощен, пока на улице морозы. У него диарея, он обезвожен, его нужно привести в нормальную физиологическую норму, в последующем он будет выпущен в вольер уличный", - рассказал Виктор Кузьменко, директор центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных "Тигр".

В рационе у маленькой хищницы пока будет только печень. Но, когда котенок амурского тигра пойдет на поправку, будут вводить живой корм. В центре реабилитации такие маленькие тигрята обычно содержатся около года. Учатся охотиться, жить самостоятельной жизнью хищника. Но прогнозы о состоянии здоровья отловленной тигрицы специалисты пока не дают. Сейчас их главная задача - стабилизировать состояние животного.