Принц Уильям откровенно рассказал о пережитом горе: от его слов наворачиваются слезы

Сын Карла III не привык публично говорить о том, что у него на душе, но во время общения с детьми, потерявшими родителей, Уильям был очень откровенен.

Принц Уэльский открыто заговорил о горе во время визита в центр помощи для переживающих тяжелую утрату. Муж Кейт Миддлтон попытался утешить 17-летнюю девочку, которая недавно потеряла отца. "Я на самом деле не знала, что я чувствовала, потому что это было очень внезапно", — сказал подросток принцу.

В ответ Уильям, который потерял мать в 15 лет, признался: "Иногда труднее всего найти слова для того, как ты себя чувствуешь".

Напомним, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году. У нее осталось двое детей — принцы Уильям и Гарри. Старший сын леди Ди долгое время держал чувства в себе и даже на похоронах матери старался соблюдать королевский протокол. Только спустя годы он заговорил о том, как ему было больно, пишет People.