В Москве обсудили ход президентской гонки в Абхазии

Ход президентской гонки в Абхазии - республике, которая является важным союзником и партнером России, обсудили сегодня в Москве.

За круглым столом, организованном Экспертным институтом социальных исследований, собрались ведущие политологи, депутаты, социологи. Участники проанализировали последние данные соцопросов, согласно которым, уверенное лидерство в предвыборной кампании - у действующего вице-президента Бадры Гунбы.

Он выступает за развитие многопланового сотрудничества с Россией, что находит активную поддержку у граждан Абхазии. В то же время эксперты отмечают: в последнее время в республике фиксируются недружественные по отношению к нашей стране действия. В частности, осуществляется целенаправленная информационная кампания.

"Ролики идут. Постоянный контент, что вот если мы там допустим русских, то они все скупят, ещё что-то. Вот этой песне уже там 30 лет, из-за которой очень много копий, что называется сломано и которая, собственно говоря, в значительной степени и останавливает экономическое развитие Абхазии", - отметил Олег Матвейчев, депутат Госдумы.