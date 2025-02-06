Жену Макрона обвинили в подделке документов

Журналистка Наташа Рэй продолжит судиться с женой президента Франции. Ранее она была осуждена за публичное заявление о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной.

Теперь Рэй подает иск в суд и обвиняет Бриджит Макрон в подделке документов. По мнение журналистки, приговор, который вынесли в отношении нее, является мошенническим.

"Я стала жертвой двух сфальсифицированных процессов, в ходе которых меня осудили за заявления, которых я никогда не делала. Меня судил судья, которого лично назначил Макрон. Был ли у меня шанс на беспристрастность суда?" — заявила Наташа.

Адвокат Рэй Франсуа Данглеан пояснил, что журналистку осудили за четыре заявления, которых она не делала, более того, этих заявлений не было в изначальных обвинениях.

Напомним, в 2021 году перед выборами президента Франции Наташа Рэй опубликовала видео на YouTube. В ролике она заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении Бриджит Макрон. Якобы журналистке удалось найти доказательства, что первая леди Франции родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель, сообщает РИА Новости.