В Москве хулиган повредил 8 машин во дворе дома на Пятницком шоссе

В Москве задержан молодой человек, который повредил более 8 машин во дворе дома на Пятницком шоссе, а потом просто ушёл. Действовал из хулиганских побуждений. Водители теперь подсчитывают ущерб. Причем, похожая история произошла буквально на прошлой неделе в районе Строгино. Тогда разбитыми оказались 20 автомобилей.

Погулял по митинскому двору вандал на славу. На припаркованных машинах до сих пор следы. И если пройти вперёд, вдоль дома, таких насчитается около 20.

Больше всего досталось автомобилям, которые стояли вдоль трёх подъездов дома. Юрий Петрович теперь ездить вынужден без заднего стекла. Восстанавливать придётся за свой счёт.

Шёл хулиган по микрорайону, как конь по шахматной доске - буквой "Г". Обогнув многоэтажку, он двинулся к поликлинике, где тоже до сих пор есть следы его присутствия на припаркованных машинах. Видимо, погром чужого имущества оказался делом энергозатратным - чем дальше уходил злоумышленник от первого подъезда, тем больше становились интервалы ударов. Происходило всё поздно ночью, пока почти все спали.

Автокрушителя уже, конечно, задержали. Как прокомментировали в МВД, повреждения получили не 20, а 8 машин. Возможно, некоторые владельцы ещё просто не обратились с жалобами. Примечательно, что похожий случай был и на прошлой неделе в другом районе, но по тому же сценарию - бить на ходу чужие авто.