В Москве на ремонтируемых домах устанавливают цветные панели из фиброцемента

На любой вкус! В Москве изменили подход к облицовке многоэтажек. Теперь дома при капитальном ремонте не просто перекрашивают, а устанавливают на их фасадах современные цветные панели из фиброцемента. Материал долговечен и экологичен. Но главное - производство исключительно российское, так что ярких плит хватит на всех.

Свежий взгляд на привычные вещи. После капитального ремонта многие дома в Москве порой не узнать. Иногда достаточно окрасить одну многоэтажку в новый цвет, чтобы изменился облик целого квартала. Ремонтируют только в плюсовые температуры – с апреля по октябрь. При этом подход всегда комплексный.

"Стены фасада были промыты от загрязнений, отштукатурены специальным полимерно-клеевым составом, далее был заменён межпанельный утеплитель, заменены окна, входные группы", - рассказал Алексей Соловьев, заместитель начальника управления строительного контроля по ЮЗАО.

Большинство домов в Москве преобразились благодаря не только капитальному ремонту, но и новому подходу к облицовке фасадов. На стенах некоторых многоэтажек установили разноформатные панели из фиброцемента, которые изменили облик строения до неузнаваемости.

"Дом утеплён, смонтирована навесная вентилируемая система, облицованная фиброцементными плитами. Ранее часто использовался в Москве керамогранитные плиты. Перешли на новый формат", - сообщил Иван Саблин, руководитель проекта по капитальному ремонту компании-генподрядчика.

Чтобы не портить вид обновлённого фасада, под окнами смонтировали корзины для кондиционеров.

"Дом был построен в 1977 году. За время эксплуатации разрушилась плитка, отслоился цоколь, была растрескана отмостка, облуплена краска и так далее. Все эти повреждения привели к тому, что мы производим капитальный ремонт", - рассказал Тимур Азизов, начальник отдела строительного контроля по ВАО и ЮВАО.

Фиброцементные панели получили в Москве широкое распространение. Во многом благодаря экологичности, лёгкости и многообразию текстур и расцветок.

"Мы проверяем поступающее сырьё, параметры во время производства, а также проверяем качество нашей продукции. Один из самых главных параметров – это вот машина для механических испытаний. Испытания на прочность. Испытания на изгиб. Проводится в двух направлениях - как вдоль плиты при производстве, так и поперёк", - пояснил Владимир Шинкаркин, главный технолог завода по производству фиброцементных панелей.

Человек на заводе только контролирует параметры. Всё остальное делает автоматика. После придания формы в прессе плиты две недели, как тут говорят, дозревают, а затем попадают в печь и на распиловку по размерам заказчика.

"Очень экологичная, потому что всего 3 компонента, каждый из них безопасен для окружающей среды – это цемент, целлюлоза и карбонат кальция, то есть мел. Каждый из них является совершенно нейтральным для окружающей среды", - сказал Тихон Ермаков, исполнительный директор завода по производству фиброцементных панелей.

Установка панелей также имеет множество вариантов. Чаще всего их монтируют на заклёпки в цвет самой плиты.

"Это позволяет зафиксировать плиту на достаточно высоких расстояниях, на зданиях переменной этажности и так далее. То есть что мы имеем – это заклёпка, окрашенная в цвет, выставленная в необходимых зазорах", - пояснил Станислав Окопян, руководитель отдела продаж завода по производству фиброцементных панелей.

Цвета облицовки фасадов не случайны. Их подбирают, опираясь на исторические документы.

"Это вполне соответствует тем указаниям, которые дал царь Александр I, когда он приехал в Москву, в Москву, которая восстанавливалась после пожара 1812 года. И он увидел, что здесь много уже сделано, но покритиковал, конечно, московских строителей за то, что слишком яркие цвета", - рассказал Александр Васькин, москвовед.

Отечественное производство делает этот материал доступным. А технические характеристики позволяют облицовывать ими чуть ли ни каждый дом в нашей стране.