В Москве проходит Филатовский культурный форум

В Москве проходит Первый Филатовский культурный форум, посвящённый 150-летию со дня рождения родоначальника офтальмологии в нашей стране - Владимира Филатова.

Наследие выдающегося учёного сегодня обсуждали ведущие российские исследователи и молодые специалисты. Были представлены и новейшие биомедицинские разработки последователей научной школы Филатова.

Впрочем, форум не ограничился лишь наукой. В рамках культурной программы прошло награждение победителей Всероссийского фотоконкурса среди медработников. Кстати, и сам Владимир Петрович был не только хирургом-новатором, но и талантливым писателем и фотографом.

"Сегодня 150-летие со дня рождения академика Владимира Петровича Филатова, который по совместительству был ещё и мой прадед. У нас большая медицинская династия, я врач уже в пятом поколении, и это очень важно - сохранять традиции, передавать навыки, знания и заботу о пациенте из поколения в поколение", - рассказал директор Центра медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.