В России ускорили работу по развитию геномной селекции

Влиять на объемы и качество молока и мяса, создавать гипоаллергенную продукцию, разводить самых сильных и здоровых животных еще на уровне гена. Раньше такие амбициозные задачи казались фантастикой, а сегодня для лаборатории центра геномной селекции - это реальная работа.

Метод генотипирования позволяет отбирать лучших животных по таким категориям как здоровье, плодовитость и устойчивость к заболеваниям. Все эти факторы важны для эффективного развития отечественного животноводства.

А так выглядит хранилище генов - это две специальные холодильные камеры с разными уровнями температур. В первой хранится биоматериал, такой как кровь и кусочки ткани, второй же служит скорее библиотекой, в которой уже хранится выделенный ген.

Особое внимание ученые уделяют селекционной работе, благодаря скрещиванию определённых пород крупного рогатого скота можно повысить производство молочной продукции. Сегодня каждая отечественная буренка в среднем дает 9,5 тонн молока в год. К 2030 году, по прогнозам специалистов, этот показатель, будет достигать 11 тонн. Для этого ученые-генетики работают над улучшением потенциала животных и, конечно, в решении сложных вопросов не обошлось без профессиональной техники.

"С помощью этого прибора, с помощью этих биочипов мы анализируем до 100 тысяч генов, которые отвечают за разные признаки животного. Как я уже сказал, например, в молочном, это удои, это продуктивное долголетие животного, чтобы его можно было использовать, и оно оставалось здоровым больше", - рассказал Николай Елаткин, руководитель центра геномной селекции.

В среднем за год работы лаборатория центра геномной селекции способна проводить до 400 тысяч ДНК исследований. Уже сейчас в России создана единая база, где хранятся все собранные данные, так что в будущем при выборе животных фермерам будет проще производить закупки, основываясь на собственных задачах.

"У нас совершенно молодая отрасль, созданная за последние 15-20 лет и практически в чистом поле была создана, все фермы построены, и поэтому её основными столпами стали три основных фактора. Это современные фермы, с технологиями современными по содержанию, это современные системы кормления, и, конечно, же это современная генетика животных", - отметил Юрий Ковалёв, генеральный директор национального союза свиноводов.

Чтобы ускорить работу по развитию геномной селекции в нашей стране и конкурировать с зарубежными производителями, уже с этого года Минсельхоз планирует запустить новые меры господдержки.