Собянин: Доля обособленных от автомобилей трамвайных путей в Москве выросла до 82%

Доля обособленных от автомобилей трамвайных путей в Москве выросла до 82%. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Больше 250 километров путей выделены физически, ещё свыше 35 - разметкой. На этих участках движение становится более предсказуемым. Сокращается число аварий и задержек трамваев в пути.

Положительную динамику можно наблюдать на улицах Бориса Галушкина, Красноказарменная и Орджоникидзе. Как отметил Сергей Собянин модернизация трамвайной системы - одно из ключевых направлений развития столичного транспорта. Только за минувшей год пассажиры воспользовались трамваями свыше 190 миллионов раз.