"Услышала истошный крик": старший сын Регины Тодоренко получил травму

Телеведущая рассказала о ЧП, которое произошло у нее дома. Пока Регина отбежала в ванную, няня не уследила за мальчиками.

"Не прошло и 20 секунд, как я услышала истошный крик", — рассказала Тодоренко. Оказалось, что во время игры Миша — старший сын звезды, и Мировлав — младший мальчик, столкнулись головами. В итоге у одного ребенка сломан нос, а у другого шок от вида окровавленного брата.

"Вышла, а там старший сын с окровавленным носом. Плачет, кровь брызжет фонтаном. Младший стоит рядом весь в брызгах крови", — описала разыгравшуюся драму певица.

Регине пришлось отмывать сыновей от крови и успокаивать. Когда слезы и крики прекратились, Тодоренко вместе с няней осмотрели детей, чтобы убедиться, что мальчики не получили переломов и сотрясения.

Напомним, Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова шесть лет назад. Певица родила от бывшего солиста группы Smash!! двоих сыновей. Старшему сейчас 6 лет, а младшему всего 2 годика.