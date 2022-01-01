Песков допустил разблокировку соцсети X, но при одном условии

В Кремле отреагировали на сообщения о возможности разблокировки социальной сети X (ранее — Twitter). Это возможно при выполнении одного условия.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, X может снова начать работать в России, как только выполнит требования российского законодательства.

Ранее возможность разблокировки X в интервью ТАСС допустила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, там стало гораздо меньше деструктивного контента и цензуры информации.

Позднее в Роскомнадзоре заявили, что на данный момент оснований для снятия ограничения с социальной сети X нет.

Социальная сеть Twitter (ранее так назывался X) была заблокирована в России в марте 2022 года за неудаление противоправного контента.