В Подмосковье 11-месячная девочка оказалась ночью одна на трассе

Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям. По факту инцидента с ребенком в Подмосковье. 11-месячная девочка минувшей ночью чуть не попала код колёса автомобиля на Старо-Рязанском шоссе около деревни Становое.

Сначала водитель заметил у обочины непонятный движущийся предмет. Хотел объехать. Но оказалось, что по дороге ползёт грудной ребёнок. Рядом не было никого! Мужчина забрал младенца в машину. Вызвал скорую помощь и полицию.

Вскоре к автомобилю подошла женщина и представилась бабушкой ребенка. Но спаситель решил дождаться приезда оперативных служб. У девочки диагностировали первую степень переохлаждения. Сейчас следователи выясняют, как младенец оказался на улице.

По предварительной информации, девочку могла забрать 65-летняя бабушка с психическим расстройством. Ранним утром она вышла с внучкой из дома на улицу. После чего потеряла её из виду. После происшествия женщину также доставили в медицинское учреждение.