История о дружбе, тяжелых испытаниях, стойкости и вере в Победу. Сегодня в прокат выходит фильм Сарика Андреасяна "Война и музыка".

Это драма о друзьях, которые в Великую Отечественную уходят на фронт из маленького армянского села. С собой они берут аккордеон, барабан и дудук. Все трое - люди мирных профессией. Выстоять, выжить в кровопролитных боях и в итоге дойти до Берлина им помогает музыка.

Сюжет картины родился из кадра кинохроники, где солдаты Красной Армии танцуют у Рейхстага армянский народный танец. Роли исполнили Павел Прилучный, Сергей Мелконян, Давид Котов-Оганесян и другие.