Как живет ставшая затворницей в Майами Анна Курникова: ее не видят даже соседи

В конце января Анну Курникову впервые за 2 года заметили на публике. Теннисистка в компании помощницы и двух дочек Люсии и Марии появилась в центре Майами. При этом Анна была в инвалидном кресле.

Тут же поползли слухи о том, что могло произойти со звездой. Большинство предположений сводятся к тому, что дала о себе знать одна из старых спортивных травм Курниковой. Свежий перелом экс-спортсменка вряди могла получить, ведь она практически все свое время проводит дома.

По данным People, россиянка и испанский певец Энрике Иглесиас счастливы в браке и воспитывают троих детей вдали от посторонних глаз. У знаменитой четы особняк с огромным участком, благодаря чему Анне не нужно покидать пределы своей собственности даже когда она выгуливает любимых собак. Соседи пары признаются, что не видят Курникову годами. Хотя Иглесиаса иногда можно заметить отъезжающим в автомобиле от дома.

"Они оба обожают семейную жизнь и посвящают все свое время воспитанию детей. Нет другой пары в Майами, которая была бы более скрытной, чем они", — поделился один из соседей четы.

До того, как закрыться дома, Анна обожала отдыхать на яхте. Часто супруги брали с собой на морские прогулки детей и собак.

Напомним, Анна Курникова познакомилась с Энрике Иглесиасом почти 25 лет назад. Тогда артист снимал клип на песню "Escape". Поначалу они не поладили, но уже к концу съемок между теннисисткой и певцом был бурный роман. В 2017 году у пары появились двойняшки Люси и Николас, а через три года родилась дочь Мэри.