Трем украинским боевикам вынесен приговор за теракт в Курской области

Вынесены приговоры троим украинским боевикам, которые совершили террористический акт в Курской области. Речь идёт о радикалах из 91-го отдельного противотанкового дивизиона ВСУ.

В августе этого года Константин Очимовский, Алексей Нечипорук и Виталий Гонобоблев незаконно пересекли границу нашей страны, при себе имели автоматы, противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и взрывные устройства. Боевики запугивали мирных жителей, препятствовали эвакуации населения, открывали огонь по гражданским и военнослужащим.

В сентябре неонацистов задержали. Очимовскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Двум другим радикалам - по 16 лет.