Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Москву лучшим городом мира. По его словам, это стало возможным благодаря усилиям столичных властей и самих москвичей.

"Благодаря усилиям мэрии Москвы, благодаря усилиям москвичей, Москва превратилась в один из, если не самый лучший город мира по комфорту, по красоте, по всему", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что все новые проекты, которые реализуются в столице, добавляют динамики в развитие города.

Ранее одним из лучших мегаполисов мира Москву называл президент Владимир Путин. По его словам, столице есть, что показать, и это привлекательное место для инвестиций.