Три мирных жителя, в том числе 14-летний подросток, стали жертвами новой варварской атаки неонацистов в Белгородской области. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Власти уточнили, что в этом районе действует режим чрезвычайной ситуации и запрет на посещение. В зоне СВО тем временем, российские военные стремительно развивают наступление под Красноармейском, Дзержинском и в курском приграничье.

Это кадры уничтожения точек запуска БПЛА на Харьковском направлении, там же находились и укрепленные позиции ВСУ. Все попадания зафиксированы нашими разведывательными дронами. Как правило, украинские боевики устанавливают пункты управления беспилотниками в лесополосе. Там они пытаются вести огонь по нашим штурмовым группам. Уничтожение сразу нескольких таких пунктов позволило открыть "коридор" российским подразделениям для дальнейшего наступления.

А это уже кадры из Херсонской области. Боевики ВСУ передвигаются к зданию, на котором они установили радиоантенну для управления беспилотниками. Артиллеристы вовремя это заметили и нарушили все планы противника. По очередному пункту управления БПЛА был нанесен точный удар из "Гиацинта-Б".

А вот в Сумской области уже наши бойцы с помощью разведывательного беспилотника сначала обнаружили бронированные машины ВСУ, а затем с помощью ударных FPV-дронов на оптоволокне уничтожили цели прямыми попаданиями.

В Курском приграничье расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" наносят удары по замаскированным позициям ВСУ. Артиллеристы используют осколочно-фугасные снаряды, чтобы нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.

Продолжает работать и авиация. Вертолеты Ми-28 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.