В России предложили ввести четырехдневку, чтобы повысить рождаемость

Бороться с демографической проблемой в стране предложили необычным способом. По мнению депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, женщины охотнее начнут рожать, если будут меньше работать.

Заместитель руководителя фракции "Новые люди" предложила ввести четырехдневную рабочую неделю. Для многих работающих матерей такой график станет спасением, уверена Авксентьева.

Парламентарий предложила изучить опыт других стран. В пример она привела Японию, где надеются восстановить баланс между работой и личной жизнью сотрудников, выделив больше времени на семью. Правда, депутат подчеркнула, что прежде чем вводить какие-либо инициативы, нужно тщательно изучать их экономическую состоятельность, пишет URA.Ru.