"Я так же всегда рядом": Навка трогательно обратилась к вдовцу Заворотнюк

Петр Чернышев отмечает день рождения, ему исполнилось 54 года. Впервые свой праздник фигурист встретил без любимой жены Анастасии Заворотнюк.

Одной из первых фигуриста поздравила его давняя подруга Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка публично обратилась к Чернышеву и напомнила ему, что он всегда может рассчитывать на ее помощь.

"Он один из самых надежных людей в моей жизни! Это большое счастье – иметь такого друга и знать, что он всегда рядом. Петя, с днем рождения! Здоровья, счастья, бесконечного вдохновения, сил и энергии на воплощение всего задуманного! Я так же всегда рядом", — написала Навка на своей странице в соцсети.

Напомним, в прошлом году Петр Чернышев перенес тяжелую утрату. После продолжительной борьбы с раком скончалась его жена. Анастасии Заворотнюк было 53 года. Фигурист после смерти любимой остался один с маленькой дочкой на руках.