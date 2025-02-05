Требовала 15 млн, а они не дали: почему внучка могла убить экс-мэра Самары и его жену

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья были убиты месяц назад. По подозрению в расправе над родственниками задержана Екатерина Бельская, внучка погибших.

29-летняя девушка пыталась скрыть следы преступления. Забрав телефоны родственников, она от имени дедушки и бабушка отвечала их знакомым, а тем, кто пытался дозвониться, писала, что Виктор Александрович повез в Москву жену, которая перенесла инсульт.

Один из приятелей экс-мэра заподозрил неладное после того, как месяц не мог получить ответ от Тархова. Мужчина пошел в полицию. Правоохранители установили, что в последний раз Тарховых видели около месяца назад. Судя по камерам видеонаблюдения, супруги зашли в подъезд и больше из него не вышли. Зато Екатерина вела себя очень подозрительно: купила пластиковые бочки, выносила из квартиры большие черные пакеты.

А несколько недель назад Бельская выставила на продажу машину дедушки. Но доверенность на автомобиль оказалась поддельной. На этом девушка и попалась.

Позже выяснилось, что Екатерина отсудила у бывшего мужа 15 миллионов рублей, но деньги поступили на счет бабушки, потому что именно она воспитывала сына внучки. Из-за этого в семье случались конфликты, Бельская требовала отдать деньги ей. Этими средствами Екатерина хотела рассчитаться с долгами, но из-за категоричности бабушки она лишилась квартиры, другой возможности погасить долг в семь миллионов не было, пишет 63.ru.