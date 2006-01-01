Убиты экс-мэр Самары и его жена. Что известно о резонансном деле

Еще в декабре бывший мэр Самары 77-летний Виктор Тархов вместе с супругой отдыхал в Финляндии. Соседи видели, как они вернулись и заходили в свою квартиру, а затем семья как будто пропала.

Тот самый дом, где, по предварительной информации, пенсионеров убили, расчленили и на месяц уложили в пластиковые бочки. Тревогу забил близкий друг Тархова, который не смог дозвониться до Виктора в новогоднюю ночь, в день его рождения 3 января, а затем и весь месяц. Впрочем, изначально никто этому значения не придал. В последнее время супружеская пара чаще бывала в Финляндии, чем в Самаре.

Следователи изучили камеры видеонаблюдения, и оказалось, что в квартиру Тарховых приходила эффектная блондинка, внучка бывшего самарского мэра Екатерина. Есть предположение, что она убила своих бабушку и дедушку, расчленила, разложила фрагменты тел по пакетам и пластиковым бочкам, которые купила и привезла в квартиру специально. А затем время от времени выносила останки частями и, передвигаясь на такси, выбрасывала пакеты в городские мусорные баки.

"Пропавший мужчина и его жена в последний раз выходили на связь в декабре 2024 года. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. В настоящее время на причастность к совершению преступления проверяется внучка бывшего мэра", - сообщили в СК.

Мотив двойного убийства, похоже, деньги. Виктор Тархов еще с начала 90-х был связан с нефтепереработкой, с 2006 года по 2010-й он руководил Самарой, а после вернулся в бизнес - в том числе построил сеть автозаправочных станций и открыл компанию по производству сверхлегких самолетов. СМИ оценивают капитал Тархова как минимум в 150 миллионов рублей.

У бывшего мэра был особняк в Подмосковье, несколько квартир бизнес-класса в Самаре, автомобиль. Белую "Тойоту" внучка якобы успела продать, подделав документы. Реализовать, как пишет местная пресса, она планировала и остальное имущество. Но была задержана. По некоторой информации, у девушки проблемы с наркотиками и долг 700 тысяч рублей. Примечательно, что мать Екатерины, дочь Тархова, два года назад осудили на семь лет по делу о вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата самарской облдумы. Внучке за двойное убийство грозит 20 лет тюрьмы. У нее остался шестилетний сын, судьбу которого определят органы опеки.