Путин предложил ввести поэтапное профессиональное образование

Владимир Путин 6 февраля в режиме видеоконференции провел заседание Совета при президенте по науке и образованию, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства, в частности, предложил ввести поэтапное профессиональное образование, которое позволит получать квалификацию в процессе обучения.

Кроме того, президент поручил комплексно обновить программу преподавания математики и естественнонаучных дисциплин. Реорганизация учебного процесса поможет заинтересовать учеников, а старевшие и архаичные курсы должны быть исключены из образовательной программы, отметил Путин.

Вместе с тем президент указал на то, что от трети до половины инженеров и техников в России нуждаются в повышении квалификации.