Сегодня, 6 февраля, ВСУ предприняли контратаку в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Противник задействовал до двух механизированных батальонов на бронетехнике.

Однако войска группы "Север" с помощью авиации нанесли огневое поражение неприятелю. По состоянию на 14.00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Напомним, что российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили две авиабомбы Hammer, десять снарядов HIMARS и 106 беспилотников ВСУ. Также ударами Вооруженных сил поражены военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску беспилотников. Общие потери украинских войск за сутки доставили до 1065 человек. Также уничтожен десяток единиц техники.