Ценные элементы усадьбы Высоцких взяли под охрану Москвы

В Москве дополнили предмет охраны усадьбы Высоцких в пер. Огородная Слобода. В частности, это детали фасада, в том числе полукруглая лестничная башня, крыльцо парадного входа, балконы и световые фонари начала XX века, а также оригинальные интерьерные решения.

Отметим, что особняк чаепромышленников Высоцких был возведен в 1900-е годы по проекту архитектора Романа Клейна, он имеет живописную композицию, которую формируют прямоугольные, граненые и полукруглые ризалиты, а также шатровые завершения над ними. В оформлении фасадов использована керамическая плитка и разный лепной декор.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал о мерах по сохранению исторических памятников и богатого культурного наследия российских народов. Речь идет о храмах, усадьбах и старинных зданиях. Сейчас необходимо провести инвентаризацию объектов, которые включены в государственный реестр, чтобы определить масштабы финансирования. Премьер отметил, что правительство совершенствует меры господдержки предпринимателей, готовых самостоятельно проводить восстановление этих памятников.