Путин обратился к молодым ученым

Владимир Путин 6 февраля провел церемонию вручения премий президента молодым ученым, сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония традиционно приурочена ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля. В начале выступления глава государства поздравил российских ученых с наступающим праздником. И отметил, что им предстоит решать "масштабные, вдохновляющие, поистине исторические задачи".

"Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях", - сказал президент.

По словам Путина, России нужны открытия, изобретения, "реальный научный вклад в достижение национальных целей развития".