В Москве прощаются с Арменом Саркисяном, погибшим при взрыве в ЖК "Алые паруса"

Сегодня, 6 февраля, в Москве прощаются с основателем батальона "АрБат" Арменом Саркисяном. Отдать последнюю дань уважения пришли близкие друзья и коллеги. Посетила церемонию и дочь Саркисяна. Сообщается, что церемония проходит в закрытом режиме. Возле входов на кладбище дежурят полицейские, передает SHOT. Последний приют Армен Саркисян обретет на Троекуровском кладбище.

Ранее стало известно, что по делу о взрыве в ЖК "Алые паруса" установлен предполагаемый пособник убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он объявлен в розыск.

Напомним, командир батальона "АрБат" Армен Саркисян умер 3 февраля в реанимации после покушения в ЖК "Алые паруса". Саркисян был госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате взрыва у него оказалась ампутирована нога, помимо этого он получил многочисленные ранения.