Спецпосланник Трампа оценил шансы Украины получить ядерное оружие

Шансы на получение Украиной ядерного оружия "мизерные или нулевые", отрезал спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.

Ранее в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану Владимир Зеленский заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности.

Кроме того, он сообщил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это будет "единственной конфигурацией" для достижения мира. По словам украинского президента, он "не будет добрым" по отношению к Путину, поскольку считает его своим врагом.

Кстати, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем "маньяка", который рассматривает планету как "объект своих больных фантазий". Дипломат добавила, что атомные станции для Зеленского — не источник мирной энергии, а грязное ядерное оружие, необходимое для шантажа.