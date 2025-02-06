МИД Британии оставил без аккредитации российского дипломата

МИД Великобритании вызвало посла России, чтобы сообщить о лишении российского дипломата аккредитации. Примечательно, что такое решение стало ответом на лишение аккредитации сотрудника посольства Британии в Москве в ноябре прошлого года, передает РИА Новости.

В сентябре 2024 года ФСБ обвинила шесть британских дипломатов в разведывательно-подрывной работе. Сотрудники спецслужбы получили документальное доказательство того, что после начала спецоперации на Украине директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании был преобразован в спецслужбу, основная задача которой - нанести России стратегическое поражение.

Аккредитация шести сотрудников британского посольства прекращена. ФСБ заявила, что будет требовать аналогичных мер против тех дипломатов, в чьей деятельности обнаружат признаки разведывательно-подрывной работы.