Патрушев: НАТО пытается блокировать Россию на Балтике

НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства в Нижнем Новгороде.

Также он назвал террористическими методы западников, чтобы ослабить Россию. В качестве примеров он привел атаку нашего судна в Средиземном море и, по его словам, пиратский захват судна Eagle S на Балтике, передает ТАСС.

Ранее Николай Патрушев высказал мысль, что Великобритания намерена использовать соглашение о "столетнем партнерстве" с Украиной для наращивания военно-морского присутствия в Черном море. Кроме того, считает он, Лондон попытается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране.

Патрушев убежден, что Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине. Причина - заказы для его оборонно-промышленного комплекса. Маховик ОПК США уже запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег не в традициях американцев, подчеркнул помощник президента России.