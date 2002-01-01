Два человека погибли в Подмосковье в результате крушения легкомоторного самолета Р2002 Sierra. Трагедия произошла в Раменском городском округе, недалеко от аэродрома Мячково.

По сообщению оперативных служб, инструктор и курсант выполняли учебно-тренировочный полет, когда внезапно перестали выходить на связь. После падения в поле машина вспыхнула и полностью выгорела. Через некоторое время место крушения заметили пилоты другого воздушного судна.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняет московская межрегиональная транспортная прокуратура.