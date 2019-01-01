Актер Евгений Цыганов потерял память

На счету Евгения Цыганова немало ролей в кино. Однако одной из главных в карьере негласно считается "Мастер и Маргарита". В этой ленте он сыграл с женой, актрисой Юлией Снигирь. Вообще они считаются одной из самых закрытых пар в отечественном кинематографе. Артисты редко выходят в свет, почти не дают интервью (исключение делают, если оно касается работы), не снимаются на телевидении. Однако известно, что ради Юлии Евгений оставил беременную их седьмым ребенком актрису Ирину Леонову. Кстати, от Снигирь у Цыганова тоже есть малыш. В 2019 году актеры официально оформили отношения.

В фильме "Мастер и Маргарита" Юлия и Евгений сыграли главные роли. В свежем интервью Цыганов признался, что во время съемок их отношения со Снигирь носили самый разный характер. Нередко артисты спорили.

"Да, в принципе, здорово! Иногда можем разойтись в моменте, причем категорически. Такие случаи бывали. Это очень волнительно и непросто. Юлю подвешивали на какие-то крюки, топили, раздевали, переворачивали, целовали коленки и так далее. Ну а что делать? А когда приходили домой, делились друг с другом тем, как прошел день", - рассказал актер.

Также Цыганов вспомнил, как во время съемок фильма "1993" он потерял память. Это случилось во время инсценировки драки героев, передает "Теленеделя".

"Актер попал мне в нервное окончание в челюсти. Как следствие, на небольшой период времени я забыл, как меня зовут и где я нахожусь. К счастью, в течении часа вернулся в реальность", - сообщил Цыганов.