Собянин рассказал о первом годе работы круглогодичных ярмарок выходного дня

Заработавшие в Москве год назад ярмарки выходного дня круглогодичного формата не имеют аналогов в мировых столицах с похожим климатом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На сегодняшний день мы создали 29 теплых павильонов со всем необходимым оборудованием. Места на ярмарке распределяются в ходе заявочных кампаний на безвозмездной основе. Такой формат не имеет аналогов в мировых столицах с похожим климатом", – приводятся в сообщении слова Сергея Собянина.

Работающая круглый год ярмарка позволяет фермерам сохранять непрерывность цикла реализации, так что покупатели всегда могут найти на прилавках овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию.

Уточняется также, что все павильоны выполнены в едином дизайне "Волна". Покупателями за год стали 3,7 миллиона человек.