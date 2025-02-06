Путин призвал повысить качество платного приема в вузы

В рамках своего выступления на заседании Совета по науке и образованию Владимир Путин призвал повысить требования для поступления абитуриентов в педагогические университеты необходимо повысить. При этом он предложил ввести возможность получать профессию педагога на факультетах классических университетов. Также президент назвал необходимым избежать дефицита ставок учителей в школах и заранее рассмотреть вопрос регулирования их числа с учетом демографических тенденций, сообщают "Известия".

Кроме того, российский лидер потребовал повысить качество платного приема в вузы. Причем новые правила должны заработать уже в следующем году, передает ТАСС.

При этом Владимир Путин озвучил данные опроса общероссийского "Народного Фронта", из которого следует, что для большинства россиян высшее образование не обеспечивает их необходимыми практическими навыками для реальной работы, сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул президент, необходимо исключить чрезмерный набор в вузы по специальностям, на которые нет спроса со стороны рынка.