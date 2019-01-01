Путин вручил премии ученым и дал поручения по развитию науки. Главное

Эти молодые ученые - уже кандидаты и доктора наук. За их плечами, несмотря на возраст, много важных и нужных для страны открытий. Но здесь, в Кремле, во время вручения заслуженных наград все как будто немного робеют от внимания.

Владимир Путин: Хотел бы от души поздравить вас с предстоящим праздником и прошу передать слова самой искренней благодарности вашим и школьным учителям, с этого все начинается. Преподавателям и профессорам, научным руководителям, коллегам по лабораториям, исследовательским центрам. Потому что, как правило, все достижения они совершаются вместе со своими коллегами. Передать самые наилучшие пожелания всем, кто, как и вы, посвятил свою жизнь поиску новых знаний, просвещению, служению прогрессу, ну и в конечном итоге, конечно, своей стране, своему народу.

Елена Корочкина - профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. Премию президента получила за разработку инновационных кормовых добавок и за селекционную работу.

Наталья Черкашина - ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета Шухова, доктор технических наук. Ученый создала новый композитный материал для длительной защиты космонавтов и электронной аппаратуры от радиации.

Вадим Попков и Кирилл Мартинсон - коллеги. Научные сотрудники Физико-технического института имени Иоффе Российской академии наук. Премию президента получили за разработку критически важных материалов - многокомпонентных ферритов - и создание керамических изделий на их основе, которые используются в системах радиосвязи и навигации.

Представитель военной науки - Константин Титов. Награда из рук президента - за разработку специальных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Президент отметил, что одно из важнейших условий научного и технологического превосходства в России - лидерские амбиции молодых исследователей.

Путин: Хотим, чтобы вся страна, подрастающее поколение знали о ваших свершениях, гордились отечественной наукой. В этой связи есть идея - создать специальную экспозицию на площадке национального центра "Россия", чтобы ее посетители - это и наши граждане и зарубежные гости - могли лучше познакомиться с достижениями наших лауреатов, с лучшими проектами молодых ученых России. И важно не только повышать общественное уважение, авторитет нового поколения исследователей, заниматься популяризацией вашей работы. Безусловно, огромное значение имеют и достойная финансовая поддержка. Без этого, как известно, ничего сделать невозможно.

С 2019 года размер премии президента для молодых ученых составляет 5 миллионов рублей. Владимир Путин также напомнил, что за время существования Российского научного фонда победители конкурсов президентских грантов - а это почти 25 тысяч исследователей в возрасте до 35 лет - получили 45 миллиардов рублей на поддержку своих проектов. Владимир Путин так заинтересовался проектами лауреатов, что не удержался и пригласил молодых ученых пообщаться в более доверительной обстановке.

Зашла речь даже о Марсе. Ученые готовы воплотить в реальность даже самые смелые фантазии. А после в режиме видеоконференции Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. На повестке - вопросы обеспечения инженерными кадрами приоритетных отраслей. Президент отметил, что стране нужны специалисты, способные генерировать уникальные решения, в том числе для новых, только формирующихся индустрий, готовые использовать передовые методы проектирования и конструирования. Поэтому подготовка кадров должна быть в приоритете на всех этапах образования. Но при этом российский лидер обратил внимание на некоторые недоработки.

Путин: Важно, чтобы математика, естественно-научные дисциплины увлекали ребят. Сейчас же многие из них зачастую уже в самом начале обучения теряют интерес к таким предметам. Но это, конечно, не значит, что у наших ребят нет соответствующих талантов, способностей освоить эти знания. Одна из причин, как говорят сами педагоги, в содержании программ начальной и основной школы.

Владимир Путин предложил комплексно обновить программы по этим предметам. А еще всем регионам обратить внимание на итоги Всероссийской олимпиады школьников.

Путин: Две трети победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников представляли всего четыре субъекта федерации. При этом и здесь очень большой разрыв. 43 процента победителей и призеров – это Москва, 14 процентов – Московская область, 8 процентов – Татарстан и 7 процентов Петербург. Кстати, для Петербурга, что-то действительно маловато. Но все равно четыре субъекта всего. Надо на это, конечно, обратить внимание. Что же нам, всех в Москву переводить, что ли, в школу? Нет, наверное, это неприемлемо. Нужно повышать качество в регионах.

Владимир Путин предложил разрабывать эталонные программы подготовки инженерных кадров и собирать их в своего рода "интеллекутуальный фонд". Тогда все самые лучшие методики будут доступны преподавателям всех технических вузов страны.