В Подмосковье на обочине обнаружена 11-месячная девочка. СК завел дело

Она чудом осталась жива и не попала под его машину. Сидевший за рулем Бахтиёр Исмаилов сначала не поверил своим глазам. Ранним утром, проезжая рядом с деревней Становое в Подмосковье, заметил на дороге рядом с обочиной очень странный предмет.

"Смотрю - что-то белое на дороге, я думал - может, кошка или собачка, маленькое такое, взял левее, чтобы проехать. Смотрю, останавливаюсь, оказывается, это ребенок. Быстро дал по тормозам, прибежал сюда, взял ребенка, она была вот где-то здесь уже на дороге, она вышла с обочины получается", - вспоминает водитель.

Огляделся - но взрослых рядом не обнаружил. Потому и забрал младенца в машину. Тем более, что тот был совсем не по-зимнему одет в боди для новорожденных. Руки и ноги - красно-синие от холода. Баха был в шоке - у него самого сын-ровесник. Закутал девочку в плед. Сразу же вызвал скорую помощь, полицию. И в этот момент к его автомобилю подошла пожилая женщина. Сказала: она - бабушка ребенка. И попросила отдать его. Версии у нее были разные - их преследуют, в доме запах газа. Но Бахтиёр отдавать не стал, решил дождаться полиции.

"По данному факту территориальными следственными органами СК возбуждено уголовное дело по двум статьям УК - это оставление в опасности и неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства, приведшие к данному инциденту. Даны указания для проверки бытовых условий семьи, в которой проживает ребенок", - сообщили в СК.

Как выяснилось, девочка - третий ребенок в семье, ей 11 месяцев. Зовут Елизавета. Она провела на улице порядка тридцати пяти минут. Врачи поставили ей диагноз - первая степень переохлаждения. Нашли в деревне Становое и родителей. Как объясняет мама ребенка, бабушка больна. Проходила лечение в психиатрической клинике.

Но врачи-психиатры заверили - бабушка социально не опасна, если пьет лекарства. Вот дочь и забрала ее на время к себе. А сегодня под утро, когда все спали, женщина вдруг схватила ребенка и вышла с ним на улицу.

Как все произошло - еще предстоит установить следователям. Мама девочки Юлия же благодарит Баху, что не проехал мимо и спас ее ребёнка. Маленькая Елизавета сейчас дома, чувствует себя хорошо, причин для госпитализации нет. Через два дня ей исполнится год. А ее бабушку после случившегося спецбригада врачей доставила в медицинское учреждение на принудительное лечение.