Военные пенсии россиян будут проиндексированы на 4,4%. Об исполнении соответствующего поручения президента рассказал на заседании правительства его глава Михаил Мишустин.

Причем увеличение касается и уже произведенных выплат за первые два месяца года - к ним будет сделана доплата. До этого военные пенсии увеличивали в октябре прошлого года на 5,1%, но инфляция превысила прогнозные значения.

Что касается пенсий инвалидов-ополченцев из ДНР и ЛНР, то Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому эта категория граждан сможет получать две пенсии одновременно - одну по старости или выслуге лет, другую - по инвалидности. Ко второму чтению кабмин хочет упростить назначение таких выплат, чтобы раненные на поле боя участники добровольческих формирований получали их в беззаявительном порядке.