Военные пенсии россиян будут проиндексированы на 4,4%. Об исполнении соответствующего поручения президента рассказал на заседании правительства его глава Михаил Мишустин.
Причем увеличение касается и уже произведенных выплат за первые два месяца года - к ним будет сделана доплата. До этого военные пенсии увеличивали в октябре прошлого года на 5,1%, но инфляция превысила прогнозные значения.
Что касается пенсий инвалидов-ополченцев из ДНР и ЛНР, то Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому эта категория граждан сможет получать две пенсии одновременно - одну по старости или выслуге лет, другую - по инвалидности. Ко второму чтению кабмин хочет упростить назначение таких выплат, чтобы раненные на поле боя участники добровольческих формирований получали их в беззаявительном порядке.
"Не менее половины таких средств надо будет направить на соответствующие инфраструктурные проекты в секторе жилищно-коммунального хозяйства. Остальное – на поддержку инвестиций, закупку общественного транспорта, переселение граждан из аварийного жилья и ряд других сфер. Кроме того, регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью смогут использовать такие финансы для выполнения национальных проектов и на расходы, связанные с проведением специальной военной операции. А в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне – на развитие мастер-планов городов", - сказал Мишустин.