Пластика Барби: в Сети обсуждают интимную операцию Бьянки Цензори

На днях в США состоялось торжественное вручение музыкальной награды "Грэмми". На столь престижное мероприятие было приглашено множество знаменитостей, не остались в стороне и рэпер Канье Уэст с супругой, моделью Бьянкой Цензори. Собственно, они и стали гвоздем программы в момент, когда Бьянка, скинув с плеч шубку, осталась позировать фотографам в абсолютно прозрачном коротком платье, не предполагающем никакого нижнего белье. То есть, конечно, оно туда напрашивалось, но Бьянка по традиции решила проигнорировать такую мелочь.

В итоге Цензори сверкнула всеми интимными частями тела, произведя вначале фурор, а потом скандал. Даже спустя несколько дней общественность продолжает обсуждать выходку жены Канье Уэста. Особо наблюдательные пользователи Сети сделали вывод, что Бьянка прибегла к так называемой пластике Барби: речь идет об операции лабиопластика - это хирургическая коррекция размера, формы малых и больших половых губ.

Говорят, ради Канье Бьянка себя сильно модернизировала: подтянула и увеличила грудь, вставила импланты в ягодицы и откачала лишний жир. Впрочем, родные Цензори уверяют, что она ничего с собой не делала. Меж тем другие интернет-пользователи считают, что модель идет на поводу своего мужа, обожающего эпатаж. Якобы именно под влиянием Канье, а не по доброй воле Бьянка оголяется на публике.