Состоялись похороны убитого мальчика в Черняховске: мать не пришла

Сегодня, 6 февраля, в Черняховске простились с семилетним мальчиком, с которым жестоко расправился отчим, а мать его покрывала. Кстати, говорят, ее не заметили на прощании. Зато почти весь город собрался, чтобы в последний путь проводить ребенка. Поэтому храм не смог вместить всех желающих, так что люди стояли на улице, держа в руках цветы и игрушки, которые позже отнесли к стихийному мемориалу.

Церемония получилась настолько трогательной и искренней, что даже у священника, отпевавшего покойного мальчика, дрожал голос, передает Starhit.

Напомним, несколько дней назад в Калининградской области сутки искали семилетнего мальчика, но он оказался мертв. В убийстве сознался отчим ребенка. К страшному преступлению оказалась причастна и мать мальчика.

Следователи выяснили, что 42-летний житель Черняховска избил двоих детей в присутствии их матери. 12-летняя девочка выжила, она госпитализирована с переломами. Мальчик после побоев какое-то время еще дышал, но мать не вызвала скорую, а когда ребенок умер, женщина сначала помогла сожителю выбросить тело в болото, а потом обратилась в полицию с заявлением о якобы пропаже сына.