По состоянию на 21.00 6 февраля 2025 года подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все восемь волн атак отражены, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе: восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.

Ранее в результате успешных действий российских военных от неонацистов освобождены два села - Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР. Воздушное пространство - под контролем зенитчиков. На Красноармейском направлении надежное прикрытие наступающим штурмовикам обеспечили расчеты ЗРК "Стрела".

В Херсонской области артиллерийский удар уничтожил вражеский пункт управления дронами. Четко сработали расчеты буксируемой пушки "Гиацинт". А на Дзержинском направлении противника накрыли залпом "Града". В этот раз РСЗО зарядили агитационными листовками. В каждом снаряде их тысяча.