Урегулирование конфликта на Украине является для Трампа главным приоритетом.

Об этом в пятницу, 7 февраля, заявил на конференции по безопасности в Вашингтоне руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога Людовик Худ.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

"У них не было никаких первоначальных контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, и если нужно, то когда и как", — пояснил Дмитрий Песков телеканалу CNN, посоветовав "не торопиться".