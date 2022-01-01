Любить за деньги, но красиво! Любовь за деньги признана явлением негативным, малопочётным, её осуждают и клеймят. Напоминают про низкую социальную ответственность тех, кто обменивает чувства на биткойны и доллары. Но есть нюанс. Если любить за большие деньги...

Помните, как звёзды Голливуда взахлёб любили Украину? В апреле 2022 года во Львов случайно налегке заглянула Анджелина Джоли. Чашку кофе хлопнула, сообщила прессе о шокирующей действительности и отбыла в свой Голливуд. Одна львовская журналистка в своём блоге опубликовала интеллектуально насыщенный текст: "Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анджелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир".

Во всём мире мало кто даже знал, где это - Украина? Но раз там кофе пьёт Анджелина Джоли, стоит в атлас заглянуть. Потом пошло-поехало: невиданной любовью к Украине проникся потрепанный голливудский мачо Шонн Пен. Тот сразу к Зеленскому дверь с ноги открыл, "Оскар" вручил, текст зачитал: "Когда победите, привезёте его назад в Малибу. Потому что я буду чувствовать себя гораздо лучше, зная, что здесь есть частичка меня".

Вчерашний комик, игравший причиндалом на рояле, сразу вошёл в высшую лигу звёзд мировой величины. Пират Карибского моря Орландо Блум не побрезговал приобнять украинского артиста. В общем, вчерашний клоун стал знаменит на весь мир как главный герой украинской трагикомедии.

И тут нагрянул Трамп! И всю вечеринку испортил. Посмотрел на деятельность американского агентства по международному развитию. Кулаки сжались у прожженного деляги! Оказывается, вся эта любовь голливудских звёзд к Украине была за деньги! Якобы агентство USAid заплатило Анджелине Джоли за поддержку Украины 20 миллионов долларов. Шон Пенн полюбил Зеленского за 5 миллионов, Орландо Блум за 8 миллионов. Денег там вообще не жалели.

"Полтора миллиона долларов были потрачены на программы равенства и инклюзивности в Сербии, 47 тысяч - на "трансгендерную* оперу" в Колумбии, а еще 32 тысячи - на "трансгендерные комиксы" в Перу. Не знаю, как вы, но я, не хочу, чтобы мои деньги уходили на это дерьмо", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Цифры, конечно, бредовые: Джоли за один съёмочный день в жизни столько не платили, лицом не вышла. Как и Шон Пенн, и Орландо Блум. В воздухе пронеслось знакомое русское слово "откат". Работники американского агентства USAid тратили государственные деньги на то, чтобы звезды изображали любовь к Украине. А львиную долю гонораров просто клали в карман.

Да и U2 пели в своё время в киевском метро. Про любовь. За деньги.

Любить за деньги. В действительности всё не так как на самом деле.

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