Бордачев: Американцам подбрасывают средства, чтобы они мирилось с разрухой

В Киеве в четверг заявили о получении истребителей "Мираж" из Франции, а также американских F-16, которые принадлежали Нидерландам. Их количество не уточняется. Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Макрон обещал Украине 6 самолётов, при этом он заверял, что для ударов по территории России они применяться не будут. Военные эксперты, впрочем, единодушны в том, что новые поставки оружия, как и все предыдущие, не помогут Киеву что-либо изменить на поле боя.

О ситуации вокруг Украины с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба "Валдай".

— Тут из какого-то небытия всплыла Ангела Меркель и заявила, что нельзя допустить победы России. А в чем для Запада заключается эта самая победа России? Вот для Европы можно перечислить по пунктам, чек-лист такой составить?

— Я думаю, они сами толком этого не знают и делают такие заявления просто для того, чтобы подстраховаться, подтвердить свою лояльность тем псевдопринципам внешней политики отношений с Россией, которые когда-то для себя сформулировали. И, что самое важное, они руководствуются принципом своей непогрешимости. Они исходят из того, что любой компромисс, любое решение, которое будет отражать не только их интересы, не только их позицию, будет их поражением. То есть вот в этой черно-белой парадигме они думают и выйти из нее не могут.

— Сохранение Украины как некой буферной зоны между Западом и Россией подразумевает подготовку к новому конфликту, который начнется после того, как Соединенные Штаты решат, что они закончили программу переустройства мира. Правильно я понимаю сценарий?

— Ну мне кажется сейчас сложно говорить о каких-то вероятных сценариях. Мы не знаем как будет развиваться переговорный процесс, если он вообще начнется. Мы не знаем, как будет развиваться внутриполитической ситуации в том, что раньше называлось Украиной. Но у меня есть ощущение, что на Западе сейчас есть некая неопределенность и внутренняя раздвоенность. То есть решимости конфликтовать и воевать с Россией дальше я там больше не вижу.

— Процитирую вас. Внешнеполитическая деятельность США – инструмент поддержания паразитического образа жизни. Так вы написали. Страна-паразит. Но ведь внешнеполитические цели есть и у России. Если дойдет до стадии переговоров, как нас будет воспринимать Америка? Как донора? Ведь любому паразиту нужен донор. И Европа – это тоже паразит. Большой, но поменьше американцев.

— Ну, во-первых, мы, как и китайцы, как и все остальные, как и весь мир, по-прежнему являемся донорами американцев. Потому что США по-прежнему извлекают пользу, извлекают выгоду из любой транзакции, происходящей в этом мире. Абсолютно любой. Пользование интернетом, пользование всем. Технологиями, страхованием морских перевозок. Мы в меньшей степени, чем многие другие. В меньшей степени, чем наши китайские друзья. И поэтому для американцев, конечно, очень важно будет это сохранить, потому что именно за счёт этого паразитического существования они добывают средства для того, чтобы подбрасывать их своему населению. Чтобы их население мирилось с тем, что метро находится в ужасном состоянии, общественные туалеты разрушаются в США. Для этого населению нужно постоянно чувствовать свое превосходство над всеми остальными и получать что-то дешевле, чем остальной мир.

— По поводу разгрома американского агентства по международному развитию. Сейчас это обсуждают, как чуть ли не какое-то проявление самодурства Трампа. А вот какая настоящая цель? Лишить могущества, взять под контроль? Ведь это очень мощный инструмент и очень эффективный. Почему?

— Внутриполитическая борьба. Вот эта организация, она из тех, которые традиционно были оплотом его оппонентов из Демократической партии, которая была своего рода государством в государстве американской внешней политики, не контролировалась министерством иностранных дел. И распоряжалась при этом огромными средствами с огромной коррупционной составляющей. И консолидация власти над Америкой, которую сейчас осуществляет Трамп и его команда, предполагает последовательный разгром любой оппозиции, распоряжающейся значительными средствами. И вот этот USAID, это как раз и есть один из очагов такой оппозиции.